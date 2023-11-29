父親在婚禮前1天去世…女子為完成遺願　竟在裹壽衣遺體旁完婚

▲女子塔里薩與男友在雙方家庭的見證下舉行了婚禮，其中包括她剛去世的父親。（圖／翻攝自docnhanh）

圖文／CTWANT

印尼有名女子的父親在婚禮前一天不幸去世，女子為達成父親想看到女兒結婚的願望，竟將已故父親的屍體裹著白色壽衣放置在地板中央，自己和未婚夫就在屍體的見證下完婚。消息一出，讓許多人都感到十分震驚。

據《docnhanh》報導，婚禮的舉辦地點位於西蘇拉威西省（Provinsi Sulawesi Barat）東南部科拉卡攝政區的新娘家。女子塔里薩及未婚夫於6日在雙方家庭的見證下舉行了婚禮，其中包括她剛去世的父親。

從曝光的畫面中可看到，塔里薩已故的父親裹著白色壽衣被放置在地板中央，新婚夫婦就坐在屍體旁完婚。

報導指出，塔里薩的父親魯斯利不幸在婚禮前一天突然去世了，鄰居埃爾琳娜說，魯斯利有高血壓和腎病病史，在生前最後一刻仍忙著準備女兒的婚禮，不幸的是在準備過程中暈倒了。

新娘的阿姨赫琳娜則表示，會有這樣的安排是應新娘家人的要求，因為魯斯利先生在世的時候，就滿心期待能參加女兒的婚禮。而後眾人把新娘接到夫家後，屍體則被立刻​​埋葬在附近的墓地。

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