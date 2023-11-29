吃沙拉竟吃到「人類斷指」！　女子心靈受創決定提告

▲美國康乃狄克州格林威治鎮（Greenwich）一名女子艾莉森（Allison Cozzi）在連鎖餐廳Chopt Creative Salad Co.品嘗芝麻菜沙拉時，吃到一隻「人類斷指」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國康乃狄克州（Connecticut）一名女子到當地大型連鎖餐廳食用芝麻菜沙拉時，突然吃到異物。沒想到當她仔細一看才發現，竟是一隻「人類斷指」，讓她心靈受到極大創傷，決定向餐廳提告。

綜合《每日郵報》等外媒報導，美國康乃狄克州格林威治鎮（Greenwich）一名女子艾莉森（Allison Cozzi）今年4月7日在紐約州Mount Kisco當地連鎖餐廳Chopt Creative Salad Co.品嘗芝麻菜沙拉時，突然吃到異物。沒想到當她仔細查看才發現，該異物竟是一隻「人類斷指」，讓她心靈受到極大創傷，決定向餐廳提告。

根據起訴文件指出，該隻人類斷指，是當天上午店經理在操作機器時，手指不小心被切斷，因此才會意外混入沙拉蔬菜內。而事發後，餐廳也因為違規行為，被威徹斯特縣衛生部門罰款美元900元（約台幣2.8萬元）。

不過，艾莉森因為這起事件，造成她罹患創傷後壓力症狀，出現包括休克、恐慌發作、偏頭痛、認知障礙、噁心、頭暈以及頸肩痛等症狀。因此，她便決定向連鎖餐廳Chopt Creative Salad Co.總公司提告並要求賠償，目前並未對外公布賠償金額。

事實上，這並不是第一起顧客在大型連鎖餐廳食物中發現斷指的案件。2021年，一名墨爾本婦女聲稱，她到該市皇家兒童醫院探望生病的女兒時，在麥當勞的薯條中發現了指甲。2016年，加州一名孕婦在帕索羅布爾斯的Applebee's餐廳用餐時，發現沙拉裡有血跡。2012年，密西根州一名十幾歲的男孩在Arby's餐廳購買了初級烤牛肉三明治，並在裡面發現一段一英寸（約3公分）長的手指。

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