求職屢屢碰壁到懷疑人生　才知是被前老闆報復：不要讓她通過面試

▲女子離職後面試總被拒，才知是前老闆搞的鬼。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名女子在離職後卻頻頻面試失利，不管怎麼做都遭到拒絕，原以為是自己做得不夠好，鼓起勇氣詢問面試官後，才知是遭到前老闆「報復」，甚至打電話去她要應徵的公司說「不要聘請她」。

根據馬來西亞媒體《星洲日報》的報導，一名網友以匿名方式在Instagram帳號「Malaysian Pay Gap」上投稿，表示有位女性友人在辭掉工作之後，明明獲得了幾家公司的面試機會，卻都遭到淘汰，而當事人好奇地詢問面試官拒絕原因時，才得知是前老闆搞的鬼。

那位女性友人提到，她的前老闆會打電話告知同行，以及她去應徵的所有公司，警告道「不要讓她通過面試」，而原PO則擔心地向鄉民們求助，對於前老闆這樣疑似是報復性的舉動，應該要如何應對，或是向誰檢舉才能夠好好解決。

對此，有不少內行人認為，女子應該在找到新工作後才辭職比較有保障，而前老闆可能是由於她的跳槽感到不滿，建議去向勞工部檢舉；不過，也有不少網友抱持樂觀態度，坦言這其實取決於新公司的人力資源管理部門，因為每個員工都可能基於某種原因才離職，有時他們便會選擇相信自己的判斷，也相信應徵者。

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