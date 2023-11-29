孩童吃巧克力卻變瘋癲　聖誕市集疑賣「摻毒食品」…至少9人中招

▲至少9名孩童因食用在聖誕市集買來的巧克力而感到身體不適。（圖／翻攝自臉書／Nottinghamshire Police）

圖文／CTWANT

英國諾丁罕郡一名父親表示，他的4個孩子於上周吃下了在聖誕市集買的巧克力，卻開始出現噁心、頭暈，甚至如同「眼睛從腦袋裡跳出來」等症狀，疑似是摻有毒品。對此，警方已經著手處理，但並無證據指名該巧克力確實有毒，而食品標準局（FSA）也將參與合作，調查起其他因食用該巧克力而引起的類似患病事件。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）的報導，伊恩（Ian Godber）的4個孩子在上周至曼斯菲爾聖誕市集購買了橘色包裝的「Cali-Gold」巧克力棒，而在吃下不久後，孩子們開始出現瞳孔放大、噁心、頭暈等症狀，甚至變得有點瘋癲，伊恩也擔心地趕緊將孩子們送往急診。

當地警隊偵緝督察盧克（Luke Todd）聲明，警方正在調查其他的相關案例，此前確實也有至少5名兒童在食用於該市集購買的「Cali-Gold」巧克力棒後，開始出現不適症狀，目前檢驗仍正在進行中，但並無證據表明該食品含有任何非法藥物。

對此，英國衛生安全局（UKHSA）表示，少數出現不適的人已經完全康復，當局也會與食品標準局、警方合作，正積極調查致病原因。而當地警方也提醒，若有民眾已經購買了該食品，應將其直接交給警方，要是已經吃下並出現症狀，則必須立刻就醫。

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