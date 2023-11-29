美軍直升機「解體墜毀」！日本外海尋獲飛機殘骸　找到無人救生艇

▲美軍V-22魚鷹式直升機（V-22 Osprey）在日本外海解體墜落。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

更新16：58

根據《共同社》報導，海上保安廳指出，在疑似失事機體的殘骸附近發現一艘無人的救生艇。

更新16：23

根據《共同社》報導，海上保安廳指出，在失事海域尋獲一名男性，目前意識不明。

初稿16：07

日本海上保安廳稍早證實一架美軍所屬的V-22魚鷹式直升機（V-22 Osprey）在當地時間29日下午2時47分左右墜海，當時機上共有8名人員。隨後有當地居民與漁夫通報，看到直升機起火墜海，並在海上解體。海上保安廳稍早證實，目前已從失事海域上空發現墜落飛機的殘骸。根據《日本放送協會》報導，目前已尋獲3人，但是具體傷勢與生命跡象仍未明。

根據《日本新聞網》報導，海上保安廳28日下午2時45分接獲通報稱，有魚鷹式直升機墜落在屋久島海域。經調查，墜落直升機確定是美軍所屬，當時機上共有8人。

失事地點位於屋久島東側外海，距離岸邊僅1公里。海上保安廳獲報後，隨即派出巡視船與飛機到場進行搜索作業，稍早也從上空發現疑似失事飛機的殘骸。根據《日本放送協會》報導，目前已尋獲3人，但是具體傷勢與生命跡象仍未明。

根據《共同社》報導，失事飛機是隸屬於美軍橫田基地的CV22，是空軍用於特殊作戰的機種。

防衛省與國土交通省指出，失事直升機從山口縣的美軍岩國基地起飛，原定要飛往沖繩縣的美軍嘉手納基地，但是最後卻在屋久島外海從雷達上消失。

事發後曾有當地居民舉報稱，看到直升機左邊引擎起火後墜海。另外也有一名漁夫說，在海上發現解體的飛機殘骸。