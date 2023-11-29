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快訊／美軍直升機「左引擎噴火」墜日本外海　機上8人生死不明

▲▼ V-22 Osprey魚鷹直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲V-22 Osprey魚鷹直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日媒最新消息指出，一架美軍所屬的V-22魚鷹式直升機（V-22 Osprey）在當地時間29日下午2時47分左右墜海，當時機上共有8名人員，目前情況不明。目擊者指出，直升機疑似左引擎起火，在海上解體墜落。

根據日本時事通信社報導，日本第10管區海上保安本部29日下午2時47分接獲通報，一架魚鷹式直升機在鹿兒島縣屋久島外海墜落。

據了解，這架魚鷹直升機隸屬於美軍，機上共乘坐8人，截至目前人員是否受傷等情況尚待釐清。日本防衛省表示，目前已派出巡視船與飛機到事發現場附近，但截至當地時間下午3時30分為止，尚未尋獲機體。

《朝日新聞》指出，鹿兒島縣屋久島町首先接獲通報稱，疑似魚鷹直升機在海面墜落；防衛省也證實，魚鷹式直升機在屋久島外海從雷達上消失。國土交通省相關人士透露，這架美軍魚鷹機從位於山口縣的美軍岩國基地起飛，原定前往位於沖繩縣的美軍嘉手納基地。

另根據全日本新聞網（ANN）報導，鹿兒島警方接獲居民通報指，「一架魚鷹直升機左邊引擎起火，墜落在機場附近海域。」目擊漁夫也說，機體疑似在海上解體。

日本氣象廳表示，今天屋久島周邊天氣大致晴朗，下午2時30分的風速為每秒1.9公尺的微弱狀態。事發當時並沒有發布任何「注意報」或「警報」。

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