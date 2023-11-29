快訊／美軍直升機「左引擎噴火」墜日本外海　機上8人生死不明

▲V-22 Osprey魚鷹直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
日媒最新消息指出，一架美軍所屬的V-22魚鷹式直升機（V-22 Osprey）在當地時間29日下午2時47分左右墜海，當時機上共有8名人員，目前情況不明。目擊者指出，直升機疑似左引擎起火，在海上解體墜落。
屋久島沖でアメリカ軍のオスプレイが墜落 左エンジンから火を吹いて… 乗組員8人搭乗 https://t.co/TlZQKDlv5i— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) November 29, 2023
根據日本時事通信社報導，日本第10管區海上保安本部29日下午2時47分接獲通報，一架魚鷹式直升機在鹿兒島縣屋久島外海墜落。
據了解，這架魚鷹直升機隸屬於美軍，機上共乘坐8人，截至目前人員是否受傷等情況尚待釐清。日本防衛省表示，目前已派出巡視船與飛機到事發現場附近，但截至當地時間下午3時30分為止，尚未尋獲機體。
《朝日新聞》指出，鹿兒島縣屋久島町首先接獲通報稱，疑似魚鷹直升機在海面墜落；防衛省也證實，魚鷹式直升機在屋久島外海從雷達上消失。國土交通省相關人士透露，這架美軍魚鷹機從位於山口縣的美軍岩國基地起飛，原定前往位於沖繩縣的美軍嘉手納基地。
另根據全日本新聞網（ANN）報導，鹿兒島警方接獲居民通報指，「一架魚鷹直升機左邊引擎起火，墜落在機場附近海域。」目擊漁夫也說，機體疑似在海上解體。
日本氣象廳表示，今天屋久島周邊天氣大致晴朗，下午2時30分的風速為每秒1.9公尺的微弱狀態。事發當時並沒有發布任何「注意報」或「警報」。
第10管区海上保安本部によりますと、29日午後2時47分ごろ、鹿児島県の屋久島沖で輸送機オスプレイが墜落したという情報が寄せられたということですhttps://t.co/Yu7wE6yiUE#nhk_video pic.twitter.com/oZQ4DmIjdR— NHKニュース (@nhk_news) November 29, 2023
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