刷新世界紀錄！2歲女童智商「人口前1％」　成門薩最年輕會員

▲年僅2歲的艾拉能讀會算數，通過高智商測試。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

圖文／CTWANT

美國肯塔基州近日出現一名天才兒童，當地2歲女童艾拉 (Isla McNabb) 不僅展現出超越99%同齡人的智商，甚至成為門薩國際（Mensa International）最年輕的成員，甚至還憑藉此刷新金氏世界紀錄。

據了解，門薩國際是全球規模最大、歷史最久的高智商同好組織，於1946年在英國牛津創立。想要申請入會者都必須要接受測試，透過測試來證明自身的智商為當地國家的前2%。而入會標準僅有智商一項，種族、膚色、宗教等因素都不在考量範圍內。

根據《紐約郵報》報導指出，艾拉自出生就展現絕佳的學習天賦，她在12個月大時就會辨識顏色，18個月大時透過自學學會字母表，2歲時就有基礎的閱讀能力，甚至能進行簡單的數學加減法運算。

在艾拉2歲生日時，艾拉的父親在一張白板上寫下各種顏色的單字，而2歲的艾拉就能直接唸出這些單字，甚至可以用字母玩具拚出家中各式家具的單字，如此驚人的才能，也讓艾拉的父母十分震驚，最後決定帶艾拉去參加門薩測試。

經過測試後，結果顯示艾拉的智商為前2%，她也因此成為門薩最年輕的會員，而她也因為這個身分，刷新了金氏世界紀錄。同時艾拉也通過斯坦福-比奈智力量表(Stanford-Binet Intelligence Scales) 的測試，測試結果顯示，艾拉的智商超越99%的同齡人。

艾拉的父親表示，在得知女兒是天才兒童時，固然是欣喜若狂，但同時他也注意到「適合天才兒童的教學資源非常的稀少」，這也是他希望女兒能去參加門薩測試的原因，因為在這門薩協會中，他可以結識許多天才兒童的父母，透過之間的交流，他可以很清楚的知道該如何幫助女兒來發揮才能。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

●輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

延伸閱讀

▸ 消防猛男月曆中唯一女性…比基尼辣翻眾人 「龍潭女神」曝擇偶標準

▸ 憑空消失！他備132萬聘金結婚…突少44萬 得知「真相」超傻眼

▸ 女星唱到一半脫了…粉絲塞胯下「喝光過濾調酒」 本人證實：只穿1條內褲