英女屍體長蛆爬出家門！疑遭「噴燈火烤」凌虐　只餵番茄醬餓死

▲夏奇拉在生前慘遭凌虐至死。（合成圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

英國驚傳一起謀殺案，一名女子疑似在生前被凌虐、活活餓死；在過世多時後才被附近鄰居發現，並聲稱看到有蛆從該名女子家的前門爬出，驚覺有異的他急忙報警處裡。

根據外媒報導，9月25日英國倫敦西部的漢韋爾（Hanwell）一處民宅，一位叫做夏奇拉（Shakira Spencer）的女子被發現慘死家中，且鄰居還聲稱有蛆從她家門前鑽出。

據悉，夏奇拉在生前曾被凌虐，包括用噴燈、滾燙的熱開水燒燙傷，甚至長時間僅被餵食袋裝番茄醬，甚至被迫只能睡在住處走廊的報紙上。

據法院表示，3名被指控的兇手，包括26歲的肖恩（Shaun Pendlebury）、38歲的阿莎娜（Ashana Studholme）和44歲的麗莎（Lisa Richardson）；他們將夏奇拉放入汽車後車廂後，再將她帶回位於霍爾貝克路(Holbeck Road) 的公寓，並將她鎖在衣櫃裡，但是他們出庭後皆否認謀殺夏奇拉。

3位嫌疑人隱瞞了夏奇拉的死訊，並將她認識的所有人隔離，甚至是她的家人。法院表示，夏奇拉的手機也被限制撥打電話，這也間接證明了麗莎在說謊。

他們不只侵占夏奇拉的家、擅自拿了她的財物，控制她的行蹤、破壞她身上的衣物，還剪掉了她大部分的頭髮。夏奇拉被他們任意毆打外，還被燒傷，渾身是傷後就被塞進衣櫥裡，直到死去。而目前法庭仍在審判當中。

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