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中國貨船在南韓外海觸礁　海警抵現場「找不到任何一人」！

▲▼一艘中國貨船29日上午在南韓全羅南道可居島觸礁沉沒。（圖／木浦海警）

▲一艘中國貨船29日上午在南韓全羅南道可居島觸礁沉沒。（圖／木浦海警）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋警察今日（29）上午接獲通報，有漁民發現一艘來自中國的貨船在全羅南道新安郡外海的可居島觸礁、正逐漸沉入海底。然而，當南韓海警前往現場搜救時，卻沒有發現船上任何一名船員，懷疑該艘船隻可能與非法偷渡入境有關。

根據《韓聯社》，南韓海警29日上午7時28分接獲漁民通報，表示一艘來自中國的貨船在可居島西側10公尺外海沉沒。海警接獲通報後，於上午8時9分抵達事故現場，發現是一艘以45度角沉沒中的200噸級中國貨船。

儘管南韓海警展開搜索作業，卻未能在該艘貨船內和鄰近海域發現任何一名船員。

南韓海警研判，該艘中國貨船可能是在空無一人的狀態下在海上漂流，最後漂流至距離南韓全羅南道木浦市以南145公里的可居島觸礁，目前正在針對是否有船員偷渡入境進行調查。

南韓海警組成專案小組，在可居島、黑山島、珍島、木浦等鄰近島嶼和地區展開搜索，加強陸上與海上警戒。同時，海警專案小組也與海軍第3艦隊、全羅警察廳等相關單位隨時聯繫，全羅警察廳立刻派遣用於搜索的機動隊中隊。

目前該艘中國貨船已經於29日上午10時（台灣時間9時）完全沉入海底。

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