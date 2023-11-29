大學通風管傳惡臭「發現腐爛屍」　男神秘失蹤1個月最後畫面曝光

▲失蹤男子被發屍陳屍在校園通風系統中。（合成圖／翻攝自募款網站GoFundMe與臉書）

記者李振慧／綜合報導

美國底特律一所大學通風管近來傳出惡臭，工人前去查看時意外在裡面發現屍體，後來確認是36歲男子湯普森(Jason Thompson)，他自上月25日突然從妹妹家中失蹤，正在調查他陳屍在通風口中的原因。

警方26日接到馬科姆社區大學(Macomb Community College)報案，因為大學藝術中心通風系統傳出惡臭，竟然在裡面發現屍體。學校發言人表示，死者湯普森是住在學校附近的居民，自上月25日與家人失去音訊後，於本月1日正式被通報為失蹤人口。

▲家屬在網上公布男子失蹤前最後畫面。（圖／翻攝自臉書）

從湯普森妹妹家中監視器畫面可看到，全身穿著黑衣的湯普森，身上背著包包與一瓶水，彎腰擁抱姪女後在屋內四處走動，於當天下午5時41分離開家中，從此徹底與家人失聯。

警察局長萊文斯(William Leavens)表示，警方不認為湯普森的死與謀殺案有關，目前仍在等待驗屍結果，以確認其死因。家屬表示，身為兩名孩子父親的湯普森，受到很多人的喜愛，在他失蹤的一個月期間，也讓家人飽受煎熬。目前社區大學已經暫時停課，案件正在調查中。