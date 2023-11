狗狗一起被擄走！　以色列少女「緊抱愛犬」平安獲釋畫面曝光

▲哈瑪斯釋放被擄為人質的米亞和她的愛犬貝拉。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

哈瑪斯28日根據延長停火協議,釋放10名以色列人和兩名外國人,包含9名婦女和1名未成年少女。從曝光的畫面可以看到,現年17歲的米亞和媽媽、阿姨一起被釋放,而她手中還緊緊抱著一起被擄走的小狗貝拉(Bella)。

▲米亞正在和家人視訊報平安。(圖/路透)



根據BBC、法新社報導,米亞(Mia Leimberg)是28日獲釋最年輕的人質,她和59歲的母親萊姆博格(Gabriela Leimberg)、63歲的阿姨瑪曼(Clara Marman)一同獲釋,從曝光的畫面可以看到,米亞手中緊抱著一起被哈瑪斯擄走的愛犬貝拉,和母親一起打電話向其他家人報平安。

▲▼米亞獲釋時緊抱著愛犬貝拉。(圖/路透)



據了解,萊姆博格一家在1990年代從阿根廷移民以色列,全家住在耶路撒冷,10月7日當天萊姆博格正好帶著米亞去拜訪住在尼爾伊薩克村(Nir Yitzhak)的瑪曼,結果不幸遇到哈瑪斯襲擊,當時她們已躲進安全屋,並試圖用椅子擋住門,但依舊被哈瑪斯武裝分子闖入綁架到加薩。

不幸的是,瑪曼的伴侶哈爾(Luis Har)和哥哥費爾南多(Fernando Marman)依舊被扣留在加薩。

哈瑪斯自24日開始休戰以來,已釋放81名人質,包括60名以色列人和21名外國人,獲釋的以色列人都是婦孺,獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。

Wow - they took her dog too?



Footage from the moment Mia Leimberg and her dog were handed over to the Red Cross a short time ago. pic.twitter.com/ZE6hMvCkNh