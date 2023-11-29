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總理也接過詐騙電話！　泰國電信詐騙受害者1年半損失101億

總理也敢騙「他親接詐騙電話」　泰國電信詐騙受害者1年半損失101億

▲泰國總理也接到詐騙電話。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）也成了被詐騙的對象？根據泰媒27日報導，賽塔宣稱有詐騙集團成員傳訊息以及打電話給他，對方甚至用他的全名問候，但他並未理睬對方。針對泰國電信詐騙猖獗的情況，他也表示要加強打擊的力度。

總理也敢騙「他親接詐騙電話」　泰國電信詐騙受害者1年半損失101億

▲賽塔9月底赴柬埔寨，雙方就跨境犯罪議題，並同意密切合作打擊電話詐騙集團，沒想到如今詐騙集團居然還找上他。（圖／達志／路透社）

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，賽塔27日宣稱有詐騙集團成員傳訊息給他，甚至還直接致電，對方甚至還直接以他的全名問候，但他並未理睬對方，根據賽塔表示，「我接獲詐騙集團成員的人發訊息給我，對方甚至直接打給我，甚至還用我的全名問候我，不過我裝作聽不懂」。

尷尬的是，賽塔內閣今年9月5日走馬上任後，賽塔9月底還赴柬埔寨，並和柬埔寨新任總理洪馬內會面，雙方就跨境犯罪議題，並同意密切合作打擊電話詐騙集團，沒想到如今詐騙集團居然還找上泰國總理。

泰國近年來頻頻發生電信詐騙案，當地警方雖然強力掃蕩電信詐騙案，但由於犯罪型態不斷變換，詐騙形式更是層出不窮，報導稱，從2022年3月1日至2023年9月30日，泰國警方共收到36.5萬份電信詐騙投訴，警方凍結了16.7萬個涉嫌詐騙的銀行賬號，總金額高達112.5億泰銖，折合新台幣101億元。

根據報導，最常遭遇的詐騙是網上購物，共登記10萬起投訴，涉案金額19億泰銖，約17億新台幣；信貸和投資方式詐騙以及手機詐騙的案件也非常普遍。根據泰國警方表示，雖然不斷破獲電信詐騙集團，但形態上有很大改變，過去多是中國和台灣不法人士聯手詐騙中國大陸民眾，但近期破獲的則是泰國民眾被騙，案情還涉及跨境詐騙和地下匯兌等。

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