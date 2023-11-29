烏情報首長夫人遭大量下毒！　多名官員出現中毒症狀

▲烏克蘭國防部情報總局局長夫人瑪麗安娜遭下毒。（圖／翻攝X「@Mylovanov」）



記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭國防部情報總局（DIU）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）之妻瑪麗安娜（Marianna Budanova），於28日被發現遭人大量下藥。

BBC報導，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，不只瑪麗安娜遭人下毒手，其他多個機構的員工也出現輕微的中毒症狀，但他未確切指出有多少人。烏克蘭媒體的報導未指出可疑兇手是誰，也未點名俄羅斯可能是幕後主使，此外，尚不清楚布達諾夫是否也遭人下藥。

▲目前不清楚烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫是否也遭下藥。（圖／路透）



在策畫和部分執行烏克蘭對俄軍的主要軍事行動中，布達諾夫經常是關鍵的重要角色。夫人瑪麗安娜遭到下毒，不免讓外界推測與布達諾夫和整場俄烏戰爭有很大關係。

一名烏克蘭情報出身的消息人士稍早透露，遭人下大量藥物的瑪麗安娜在出現症狀後，已被送往醫院接受治療，據了解，瑪麗安娜經歷了長時間的身體不適。她最有可能是遭人透過食物下毒，但在經過治療後「已經好多了」。

新聞網站《巴別》（Babel）是率先報導此消息的媒體，該網站引述烏克蘭情報當局的內部消息指出，瑪麗安娜沒有生命危險，目前已經結束一個療程，正接受醫師們監測健康狀況。

現在尚未有任何關於瑪麗安娜被下哪種藥的細節，但一名不願具名的烏克蘭官員強調，該物質「並非在軍事行動中會每天用到的東西」。