超過900難民經俄國湧入　芬蘭宣布：東部邊界30日起關閉2周

▲芬蘭邊境警衛隊帶著尋求庇護的難民穿越位於北極圈內的拉雅優謝皮（Raja-Jooseppi）過境點。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

芬蘭政府宣布，未來兩周將關閉所有東部與俄羅斯接壤的過境點，避免過多尋求庇護者湧入。據了解，數百名來自肯亞、巴基斯坦、索馬利亞等國的難民，試圖從俄羅斯進入芬蘭，且大多是20至30多歲的年輕男性。芬蘭指責，這一切都是莫斯科當局指使，報復芬蘭加入北約。

根據路透社、美聯社報導，受到難民激增的影響，芬蘭本月已關閉與俄羅斯接壤1340公里東部邊境上的7個過境點，只剩下最北部位於北極圈內的拉雅優謝皮（Raja-Jooseppi）保持正常開放，但芬蘭總理爾波（Petteri Orpo）28日召開記者會宣布，未來兩周將關閉所有過境點，包含僅存的拉雅優謝皮。

芬蘭邊境管制局（Finnish Border Guard）指出，從去年11月開始，有900多名來自肯亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞和葉門等國的難民，經由俄羅斯前往芬蘭尋求庇護，而這樣的人數在之前每天僅不到1人，且尋求庇護者多為20至30多歲的年輕男性。

爾波指控，芬蘭有充分理由懷疑，這樣的局面都是由莫斯科當局指使，目的就是為了報復芬蘭加入北約，「這是俄羅斯發動的影響戰（influence operation），我們無法接受。」

受到烏俄戰爭影響，芬蘭結束數十年以來的軍事不結盟原則，在今年4月4日正式成為北約第31個會員國，此舉也激怒了俄羅斯。

芬蘭政府表示，東部邊境將在30日全面關閉至12月13日，僅留下貨運鐵路可以通行，但搭乘船隻或飛機尋求庇護的難民，依舊可以入境尋求庇護。