北韓喜慶地方選舉！　首出現反對票「營造社會正常形象」

▲北韓喜慶選舉。（圖／路透）



文／中央社

北韓今天罕見提到，在最近的選舉中出現有人投反對票的情況，但分析家認為這是北韓企圖營造出社會「正常」的形象，並非這個極權國家人民的權利有實質性的增加。

路透社報導，幾乎可說是與世隔絕的北韓，是全球最嚴格控制社會的國家之一，領導人金正恩被控利用恩賜和鎮壓等手段，來保有他絕對的權力。

▲▼北韓獨大執政黨「勞動黨」得票率幾乎都超過99％。（圖／路透）



北韓官方媒體在報導26日地方人民會議代議員選舉結果時，稱分別有0.09%和0.13%的選票反對選定的道、市人民會議候選人。

北韓中央通信社（KCNA）說：「在參加投票的選民中，99.91%的人投票支持道人民會議代議員候選人，99.87%的人投票支持市、郡人民會議代議員候選人。」

對執政的北韓勞動黨來說，北韓中央和地方人民會議其實只是橡皮圖章，選舉的投票率通常超過99%。

▲北韓舉辦地方選舉，金正恩也現身投票。（圖／路透）



處理對北韓關係的南韓統一部官員表示，這個月的選舉，是北韓自1960年代以來，首次提及在地方選舉出現反對票的情況。

最近舉行的地方選舉每4年舉辦一次，在今年8月修法之後，首度准許同一選區有一名以上候選人。

投票率從4年前的99.98%些微下滑到這次的99.63%，分析家認為這樣的跡象顯示，在一個投票幾乎可說是屬於強制性的國家，可以視為國家控制力略有減弱。