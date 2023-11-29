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以色列人質親屬贈「紀念吊牌」！馬斯克：我會每天戴著它

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪馬斯克因旗下社群平台X的反猶太貼文遭到抨擊，最近他造訪以色列，從一名遭哈瑪斯俘虜人質的父親手中，收下紀念人質身分的吊牌，他承諾每天戴在身上，直到所有人質獲釋。

路透社今天報導，由以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）辦公室昨天發出的影片中可看到，馬斯克（Elon Musk）從遭哈瑪斯挾持人質托夫（Omer Shem Tov）的父親手中收下一個金屬吊牌，上面寫著「我們的心囚禁在加薩」。

馬斯克收下後，把吊牌掛在脖子上。他昨天稍晚在旗下社群媒體X（前身推特）發文寫道，「我會每天戴著它，直到你們親愛的家人都獲釋」。

以色列各地很流行這個身分吊牌，以紀念巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動跨境突襲，並俘虜240人到加薩。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）訪問以色列。（圖／CFP）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）訪問以色列。（圖／CFP）

此前，馬斯克15日曾在X平台上認可了一篇爭議貼文，還說發布這則推文的X用戶是說出「實話」。這篇貼文不實地宣稱猶太人一直在煽動對白人的仇恨，提到「大取代」（Great Replacement）的陰謀論。

「大取代」陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃以非白人移民取代白人的種族及文化，這將導致「白人種族滅絕」。

馬斯克發文後，迪士尼（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）及美國娛樂與有線巨擘康卡斯特（Comcast）等美國大企業暫停在X投放廣告。

白宮也指責馬斯克「可惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨」，違背作為美國人的核心價值。

馬斯克則說，他不支持反猶太主義，並反對任何宣揚仇恨與衝突的舉措。他並強調，X不會鼓吹仇恨言論。

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