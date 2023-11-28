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南非礦場升降梯「高空極速滑落」重砸地　11人身亡、75人受傷

▲▼礦工、礦難（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南非一家礦場28日發生工安事故，造成11人死亡、75人受傷。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

經營南非一家白金礦場的公司今天表示，因礦場升降梯發生故障，原要將員工送回地面的升降梯卻快速降落，導致11名工人死亡，75人受傷。

法新社報導，南非英帕拉白金公司（Impala Platinum）指出，這起「嚴重事故」發生於昨天下午，事發礦場位於約翰尼斯堡西北方的魯斯登堡（Rustenburg），當時準備下班的礦場員工正要離開其中一個豎井。

英帕拉白金執行長穆勒（Nico Muller）透過聲明表示：「對於因這起嚴重事故而失去的生命及受波及的個人，我們內心感到十分沉重。」

「我們對於失去員工深感震驚及悲傷，正在聯絡所有家屬。」

英帕拉白金表示，75名受傷的員工已被送至當地醫院接受治療。

公司發言人戴龍（Johan Theron）告訴法新社，其中有些人傷勢嚴重，但多數人是腳踝及腿部骨折，其他人則受到輕微刮傷。

另外，路透社報導，英帕拉白金表示，事故發生後，這座礦場已暫停運作。

南非白金生產商營運的礦場豎井堪稱全球最深、歷史最悠久，英帕拉乃是其中之一。

英帕拉白金發言人表示，礦場可能會停工到明天，好讓公司表達哀悼。他無法立即透露礦場暫停運作會對產量造成多大影響。

根據南非全國礦工工會（National Union of Mineworkers），南非今年1月至9月發生27起致命礦場事故。南非去年有49名礦工死亡，創該國最低紀錄。

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