泰國「毀容乞丐」案情大逆轉！日賺1萬太誘人　自願入境「工作」

▲6名大陸籍乞丐在本月22日在泰國被警方逮捕。（圖／翻攝自橙柿互動）

圖文／CTWANT

6名大陸籍乞丐本月22日在泰國被警方逮捕，疑似為國際人口販賣的受害者，當時泰國警方就此事進行調查，結果近日出爐。據悉，這些被拘留的乞丐是得知在泰國乞討，每天可以賺取高達1萬泰銖（約新台幣9076元）後，自願進入泰國進行乞討，後續6人將被遣返回國，並在10年內禁止入境泰國。

綜合《曼谷郵報》、馬來西亞《星報》等東南亞媒體報導，這些身體帶有殘疾或臉部毀容的大陸籍乞丐，與國際人口販賣並沒有關係。泰國移民局局長於當地時間11月27日的新聞發布會上表示，這些被拘留的乞丐是得知在泰國乞討每天可以賺取高達1萬泰銖，每月至少30萬泰銖（約新台幣27萬元）後，自願進入泰國進行乞討。

警方還公布，該乞討組織中率先被捕的是一名41歲女子，名叫Kheng。她於11月11日在暹羅廣場購物中心前被捕，隨後一名泰國女子冒充她的翻譯幫助其保釋，Kheng於11月17日被驅逐出境。泰國移民局長指出，有一部分乞丐相互認識，還曾經一起乞討，除了泰國，其中幾人還在新加坡、馬來西亞進行過乞討。

此外，泰國移民局長一再強調，這些乞丐沒有受到虐待，臉部和身上的畸形和疤痕，都是年輕時的事故造成的。他還證實，這些乞丐完全可以控制自己的收入，沒有將錢轉給其他人。除了6名乞丐，泰國警方隨後還控制了4名來自寮國和柬埔寨的乞丐，最近又拘留了一群來自約旦的乞丐，包括3男4女和16名兒童。

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