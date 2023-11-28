女歌手台上脫原味內褲！　倒酒入褲製成「鹹濕調酒」餵粉絲喝

▲琳達梅在台上公然脫內褲，並在內褲裡倒入酒餵粉絲喝下。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西女歌手琳達梅（Linda Mel）日前在音樂會上，突然當眾脫下身上的內褲，將酒倒入內褲裡讓粉絲喝下，而在網上掀起熱議。

綜合外媒報導，從現場影片可見，音樂會在當時的氣氛已十分熱絡，琳達梅的歌迷紛紛跑到舞台前方搖擺跳舞，而琳達梅也高興地與他們互動。

Brezilya'da Linda Mel isimli şarkıcı konseri sırasında kendine özgü bir hareket geliştirdi. Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntülerde şarkıcı Mel'in, iç çamaşırından seyircilere içecek içirdiği görüldü. pic.twitter.com/MnURXXRYme — Mynet (@mynet) November 27, 2023

豈料，當一名女粉絲跪在她的腳下時，琳達梅卻突然示意工作人員拿來一罐酒，並當眾將手伸入裙底脫下粉色內褲，再以內褲當作杯子，倒入酒餵粉絲喝下。

琳達梅出格的行為驚呆了現場所有觀眾，他們高聲吶喊，讓現場氣氛嗨到最高點，但影片在網上瘋傳後，評價卻十分兩極。有網友興奮直呼，「這表演太狂了」、「拜託也餵我」，但也有網友認為此舉十分噁心。

事後，有媒體詢問琳達梅在「調配內褲酒」時，裡面是否還有穿第二件內褲，而琳達梅則瀟灑表示「沒有」，讓人們讚歎於她不拘一格的態度。