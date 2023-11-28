韓球星性愛片醜聞狂燒！　足協硬起來：取消國家隊遴選資格

▲南韓足協宣布，在調查結果出爐前，將取消黃義助的國家隊遴選資格。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓國家足球隊選手黃義助因爆出偷拍性愛片風波，目前正在接受警方調查，南韓足球協會（大韓足球協會）稍早宣布，在相關案件的調查結果出爐以前，將把黃義助排除在國家隊遴選名單之外。

根據《首爾新聞》報導，南韓足球協會道德委員會、公平委員會以及國家隊戰力強化委員會等組織共同針對黃義助事件進行討論，最終在28日下午3時30分宣布，在警方調查結果出爐以前，將取消黃義助的國家隊遴選資格。

事實上，黃義助在性愛片外流事件爆發後，依舊在11月的2026年國際足總世界盃外圍賽（亞洲區）中出賽，當時南韓國足總教練克林斯曼（Jürgen Klinsmann）與南韓足球協會也被球迷推上輿論風口。

黃義助18日曾以受害者身分接受警方調查，並主張性愛片是在雙方合意下拍攝，同時還在聲明中提到對方是「已婚女主播」，希望外界不要再繼續流傳與討論。

對此，被害人委任律師指出，黃義助口口聲聲說的「合意拍攝」，全是謊言，性愛片不但是偷拍，甚至在被害人發現並要求刪除後，假裝答應，實則繼續留存，進而導致性愛片外流。

不僅如此，黃義助在聲明中暗指女方身分，對被害人造成身心靈嚴重打擊，恐怕也觸犯了性暴力犯罪處罰法。

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