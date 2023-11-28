少女見網友被軟禁6天！家人面前強拉入房　性侵9次還嗆：告我啊

▲馬來西亞一名少女被網友強拉進房間性侵9次。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞27日爆出一名12歲女童被17歲網友以開趴的名義，帶回家中性侵5次後，今日再有一名受害者現身，控訴自己被同一名少年軟禁在家6天，並被性侵9次。

綜合當地媒體報導，這名16歲少女透露，自己是在5月20日通過Instagram認識這名17歲少年，2天後對方便開始對她展開熱烈追求。6月3日，嫌犯約少女到雪邦（Sepang）的購物中心見面，此後便不斷嘗試和少女聊與性相關的話題。

一周後，嫌犯以「替侄女慶生」為藉口，邀約少女到家中作客，不料少女赴約後，卻被對方強拉進房間。少女指出，事發當時，嫌犯家中共有9人，但即使她不斷大聲喊叫拒絕，甚至用腳踢嫌犯，卻沒有人伸出援手，導致少女最後慘被性侵。

少女事後被嫌犯沒收手機，並被軟禁在家中6天，直到少女的父親威脅嫌犯要報警，才終於被釋放。少女表示，自己在這6天內，一共被性侵了9次之多，而嫌犯還囂張表示，自己不怕被控告性侵。

少女坦言，自己此前因為害怕家人被嫌犯傷害，所以才一直隱忍，甚至一度想要輕生，直到昨天看到12歲女童勇敢報警舉發嫌犯後，她才敢向家人揭露此事，並在28日上午11時到警局報案。目前警方已派出性罪行、虐童及家暴調查小組對此案展開調查。