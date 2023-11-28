台男柬埔寨遭爆頭亡！　警曝：3台人涉案「主謀、槍手已逃回台灣」

▲ 吳家鋆被發現時已死亡2天。（圖／翻攝自柬中時報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣50歲男子吳家鋆7日被發現遭人行刑式槍決，陳屍柬埔寨波比市。案發3周後，當地警方透露最新案情進展，稱已逮捕2名涉案人員，包括一名台籍和一名柬埔寨男性，另外還有2名台灣人涉案，但已經逃回台灣，預計請求國際刑警組織發出通緝令。

柬埔寨班迭棉吉省警察局局長盛洛中28日向《柬中時報》指出，案發至今已逮捕台籍男子Zhuo Hao Qun及柬籍男子宋松邦2人，並斷定本案主謀Hsu Jen Shun及槍手皆為台籍，但調查2人出入境紀錄，發現他們在案發後已從暹粒國際機場搭機回台。

盛洛中說明，已落網的Zhuo Hao Qun負責尋找和提供槍械，宋松邦則是中柬翻譯員，向Zhuo Hao Qun領取槍枝後交給主謀Hsu Jen Shun，並在槍手做案後負責叫嘟嘟車送他離開。

柬埔寨警方預計向國際刑警組織（INTERPOL）申請，對逃回台灣的2名嫌犯發出通緝令；而Zhuo Hao Qun及宋松邦27日已被羈押。

吳男於本月7日被發現陳屍於波比市一處荒地，當時遺體已腫脹發黑。法醫判斷他在5日遇害，坐在副駕駛座上遭人近距離槍殺，後腦、右眼及太陽穴被子彈擊中，死因可能與他生前涉嫌非法網路賭博及詐騙有關。

台灣警政署刑事局國際科已證實死者就是吳男，據悉他早年在台灣因從事電信詐騙被判刑1年2個月，在台詐騙界輩分頗高，堪稱電話詐欺祖師級人物，2010年在台中成立電信詐騙集團，軍事化管理集團成員，短短2個月騙中國大陸民眾匯款千萬元新台幣。他近年頻頻出境赴東南亞地區，疑似在當地繼續主持詐騙機房或進行犯罪教學，未料在異鄉淪為槍下亡魂。