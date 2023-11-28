警尪常加班！妻一查導航時間軸　心碎揭穿：去過518次「女警香閨」

▲南韓一名男性警察被妻子抓包與女警同仁出軌，一切證據就存在Google地圖App裡。非文中當事人。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名婦人因為從警的丈夫時常說要值班，懷疑對方出軌，於是她點開丈夫手機上的Google Maps應用程式，查看時間軸GPS定位紀錄，果真揪出丈夫在大約2年的時間內518次前往一名女警同仁的住處，其中237次還是在加班時間，一邊外遇一邊詐領加班費。

據首爾新聞報導，南韓全羅北道警察廳一名警衛（階同督察，Inspector）A男與妻子育有子女，卻經常對妻子謊稱說要值班。妻子心生疑竇，於是點開Google Maps查看按日期儲存「曾到過的地點與動線」的時間軸，發現丈夫自2018年10月4日至2020年12月28日期間，一共518次造訪在同個警察局上班的同仁B女住處。

A男的妻子完整蒐集兩人劈腿的證據後，向全羅北道警察廳提出陳情，警方進行調查後還發現，A男造訪B女住處的518次之中，有237次是在他申請加班的時間，非法領取加班費等津貼。

▲涉事警察手機App記錄下的移動路徑，證明他兩年多來518次前往女同事家中。（示意圖／CFP）

警察廳普通懲戒委員會認定A男違反維持聲譽義務（不健全的異性交往）、違反誠實與服從義務（不當領取加班費、出差旅費），決定給予降級處分（降至警査，Assistant Inspector），並且須繳納3倍的懲戒附加金處分。

A男不服警廳處分，宣稱妻子是利用違法手段蒐集證據，他坦承自己確實有在B女家睡覺過夜，幫忙買早餐或藥品，兩人一起看電影與出遊，但堅決否認有過不健全的異性關係。A男對法院提起撤銷降級處分的訴訟，但一審法院承認其妻子的證據具有效力，光州高等法院全州第一行政庭28日進行二審，仍維持一審判決，駁回原告的上訴。

報導指出，一審法庭裁判部表示，考量到A男已婚且育有子女，從他已承認的事實來看很難相信是健全關係，且B女被A男元配要求簽保證書時，雖然拒絕簽字但也向元配道歉說，「絕不會再與A男聯繫或見面。真的非常抱歉。」B女言行被裁判部視為直接或間接承認與A男交往的事實。