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停火第5天！以色列收到第5輪人質釋放名單　傳10人將獲釋

▲▼ 加薩當地11月27日，12歲以色列人質葉哈洛米（Eitan Yahalomi）獲釋，被護送至紅十字會車輛上。（圖／CFP）

▲12歲以色列人質葉哈洛米（Eitan Yahalomi）27日獲釋，被護送至紅十字會車輛上。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯之間的停火28日進入第5天，雙方完成釋放人質與囚犯的任務，隨著休戰延長2天，似乎準備釋放更多人質。以色列政府如今已收到一份將於28日獲釋的人質名單，外傳名單包括10人。

綜合路透、半島電視台等報導，隨著第4波人質釋放行動順利落幕，釋放更多巴勒斯坦囚犯與加薩人質的計畫似乎已經準備就緒。以色列時報援引以色列總理辦公室的說法指出，以色列收到哈瑪斯28日即將釋放的以色列人質名單，這是延長停火協議的一部分，但並未提及具體人數。

另據以色列軍方電台（Army Radio）取得的消息，哈瑪斯已把一份10名以色列人質名單提供給以色列當局，外傳這10人將於接下來數小時內獲釋。

▲▼ 52歲以色列人質阿維多里（Sharon Avigdori）25日獲釋後，激動擁抱兒子奧默（Omer）。（圖／路透）

▲52歲以色列人質阿維多里（Sharon Avigdori）25日獲釋，激動擁抱兒子奧默（Omer）。（圖／路透）

其實以色列政府的態度相當明確，稱只要釋放人質，就可依據過去4天相同條件來延長停火期間；另據以色列一名高階官員的說法，哈瑪斯將在未來這兩天每日釋放10名人質。

就在11月27日，哈瑪斯第4輪釋放11名具有雙重國籍的以色列俘虜，這11人已全數返抵以色列。依據統計，哈瑪斯自停火開始至今釋放的以色列及其他國家人質總數來到69人。

美國總統拜登對於停火延長一事給予正面評價，並透過聲明表示，「直到所有被哈瑪斯挾持的人質獲釋之前，我們不會停下腳步」。

只不過另個外界關注的點是，在以色列10月7日俘虜的240人當中，並非所有人都是被哈瑪斯抓走，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織或其他激進組織總共扣押40名至50名人質，但現正進行的停火協議是指名要求哈瑪斯交出人質，並非其他組織。

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