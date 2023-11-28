中東油田「多國燒出毒氣」威脅百萬人　BBC揭：污染蔓延數百公里

▲石油開採汙染超出預期，BBC稱將造成中東數百萬計的居民健康風險。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國國家廣播公司（BBC）調查團隊揭露，石油鑽探過程中燃除伴生天然氣所產生的有毒污染物，正在危害數以百萬計的中東人民，且人數可能比之前預估的還要多。新研究顯示，汙染物蔓延數百公里，使波斯灣地區整體空氣品質嚴重惡化。

根據BBC阿拉伯語頻道調查報導，阿拉伯聯合大公國（阿聯）30日將於杜拜主辦2023年聯合國氣候峰會（COP28），雖然阿聯早在20年前已禁止燃除石油鑽探伴生的天然氣，但影像分析顯示，這種行為事實上仍在繼續，對居民與鄰國人民造成潛在健康風險。

▲石油鑽探過程中以燃除方式解決伴生的天然氣，雖然相對安全，但也造成浪費和污染。（圖／路透）

BBC分析後發現，汙染氣體在波斯灣地區擴散的距離達數百公里，包含伊朗、伊拉克與科威特的油井也包含在分析範圍內，但所有相關國家要麼拒絕置評，要麼沒有回應。英國石油（BP）和殼牌（Shell）等大型石油公司表示，正致力於減少燃除氣體的做法。

報導解釋，燃除產生的污染物包括PM2.5、臭氧、二氧化氮與苯芘（BaP），國際專家及世界衛生組織（WHO）已經證實，在高濃度或持續曝露在這些物質中，與罹患中風、癌症、哮喘和心臟病風險有關。全球燃除行為也是導致地球暖化的溫室氣體二氧化碳與甲烷的主要來源。

研究發現，阿聯地區的3個海上油田燃除行為，加劇了杜拜與阿布達比的空氣汙染，呼吸系統疾病是該地區主要死因之一，阿聯的氣喘發病率全球居冠。有研究顯示，接觸高濃度PM2.5的兒童比未接觸者更容易罹患氣喘與持續性喘鳴。

另外，BBC分析還顯示，伊拉克開採石油的燃除汙染物，影響了遠在140公里外的科威特，科威特北部的苯芘濃度超出歐洲安全標準10倍。據世界銀行數據，伊拉克是全球燃除量第二高的國家，僅次於俄羅斯，每年燃燒近180億立方公尺的天然氣量，可為近2000萬個歐洲家庭供電。