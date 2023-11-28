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男友突然在遊樂園單膝下跪　女在「求婚前一刻」發現被劈腿崩潰

男友突然在遊樂園單膝下跪　女在「求婚前一刻」發現被劈腿崩潰。（圖／翻攝自TikTok／tiffanylyynn）

▲女子分享求婚前，發現男友外遇的戲劇性經過。（圖／翻攝自TikTok／tiffanylyynn）

記者李振慧／綜合報導

國外42歲女子蒂芙妮(Tiffany Maldonado)近來在網路上分享，她在交往2年男友即將單膝下跪向她求婚前幾秒，意外發現對方出軌的戲劇性故事，影片曝光後立即獲得240多萬人次點閱。

女子蒂芙妮表示，當時她與男友瘋狂陷入熱戀中，即使已經交往2年感情也完全沒有冷卻，「那時我瘋狂愛著這個男人，為他神魂顛倒，願意做任何他叫我做的事情，如果他叫我跳，我還會問他要跳多高」。

蒂芙妮表示，有次男友突然安排了一個驚喜旅程，帶她到奧蘭多當地遊樂園遊玩，玩到一半時，對方為了參加園內活動，把手機交給她保管、幫忙拍攝影片，「我當時覺得，他真的是太可愛了，我為我的男人感到驕傲」。

@tiffanylyynn Cheating Fiance Story time. What would you have done?! #cheater #cheatingboyfriend #cheatingfiance #datingstorytime #datingnightmares #datinglife #datingover40 #datingover40ishard #datinginyour30s #datingover30 #datingover40 @Tiffany Lyn ♬ original sound - Tiffany Lyn

蒂芙妮正在開心幫男友拍攝影片時，對方手機突然跳出一個訊息，才發現男友竟然有外遇，「那個傳訊息來的女子非常生氣，我猜那天早上，男友可能傳訊息告訴她，『我要結束我們的關係，因為我今天要訂婚了』，所以那名女子非常生氣，雖然她自己其實也是人妻」。

蒂芙妮表示，當下她感覺心徹底被撕裂，但因為她不想在大庭廣眾下失態，所以拼命忍住眼淚，一邊用手機拍攝男友透過大螢幕向她求婚的畫面，當男友當眾向她單膝下跪時，手機同時一直彈出小三傳來的簡訊。

▲▼求婚,戒指。（圖／達志影像／示意圖）

▲才看到男友出軌證據，女子緊接著就被求婚。（圖／示意圖／達志影像）

蒂芙妮當下努力擠出笑容，直到離開現場後才和男友攤牌，「他知道自己逃不掉，所以沒有否認，雖然接下來的30分鐘他拼命挽留，但我已經心死」，最後霸氣退回男友給的2克拉鑽戒分手。

故事在網路上爆紅，上萬網友大讚蒂芙妮，「你真的是太成熟了，居然沒有當眾讓他難堪」、「要我的話，我會當眾唸出他的出軌簡訊」、「這就是為什麼我討厭當眾求婚，好壓迫人」。

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