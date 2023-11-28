罕見公開爭執！　美國、北韓聯合國大使安理會互嗆

▲ 北韓21日發射的軍事偵察衛星成功進入軌道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓發射軍事偵察衛星（間諜衛星）兩度失敗，本月21日第三度發射，終於成功將首枚間諜衛星送上軌道。美國與北韓駐聯合國大使27日在聯合國安全理事會上談論此事，罕見公開唇槍舌戰。

《路透》報導，北韓缺席安理會有關北韓核計畫與導彈發射計畫的會議近6年後，今年7月重新開始派遣大使出席。安理會15個成員國27日針對北韓21日發射間諜衛星一事舉行會議，接近尾聲時，美國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）及北韓大使金星（Kim Song）都發表非計畫中的談話，在會議桌上針鋒相對，主張自己國家的行動是出於防禦。

金星直言，「好戰的美國正用核武威脅我們，做為另一個交戰方，朝鮮人民共和國有正當權利發展、試驗、製造和擁有相當於美國已擁有或正在開發的武器系統。」

湯瑪斯-葛林斐德對此回應，「我們強烈反對北韓聲稱射彈純粹出於防禦、是為回應我們的雙邊或三方軍演的虛假說法」，而美國軍演皆為例行性且提前宣布的防禦性演習，「我再度誠摯表明，我們願意在不預設條件的情況下進行對話，北韓只要接受即可。」

但金星表示，在「持續性軍事威脅」消除以前，北韓將持續強化軍力。湯瑪斯-葛林斐德則指出，北韓行動是基於美國可能攻擊北韓的偏執，但「如果美國有什麼想給北韓的，那將是為你們的人民提供人道主義援助，而非毀滅人民的武器。」

北韓自2006年來持續因彈道飛彈及核計畫受到聯合國制裁，包括禁止發展彈道飛彈，但21日發射間諜衛星便使用這種技術，且北韓在過去20個月來試射數十枚彈道飛彈。美國也長期警告，平壤正準備進行第七次核試驗。

安理會過去幾年來對於如何處理平壤問題一直存在分歧，擁有否決權的俄羅斯及中國認為，進一步制裁無濟於事，呼籲放寬限制，且聲稱美韓聯合軍演激怒平壤；華府則指責北京和莫斯科讓平壤愈發大膽。