考量台灣有事　日本政府要求山口縣接收沖繩民眾

▲沖繩縣設想距離台灣最近的先島群島被捲入突發狀況的風險。圖為山口縣關門橋（Kanmon Bridge）。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社東京28日綜合外電報導

日本內閣官房參事官仁井谷興史昨天訪問山口縣政府，考量台灣若發生緊急事態，要求與九州各縣共同分擔並接收設想從沖繩縣離島撤離的12萬人。

日本共同社報導，沖繩縣設想距離台灣最近的先島群島被捲入突發狀況的風險，先島群島預估有居民11萬人、觀光客等1萬人，總計12萬人得撤離到沖繩縣外的地區。

然而設想為撤離地點的九州各縣，尚未具體規劃如何確保先島群島的撤離民眾等抵達九州後的移動方式，以及因應食衣住需求等具體措施，可能導致撤離民眾滯留機場、港口等地，以及出現救援物資不足的情況。

日本政府預計將根據可使用的住宿設施、儲備物資等訊息，在2024年度制定疏散相關的初期計畫。

日本政府10月起陸續向九州各縣與山口縣提出接收要求。內閣官房長官松野博一10月為此曾造訪位於九州的熊本縣及鹿兒島縣，直接要求提供協助。

關於向各縣要求協助一事，福岡縣政府稱「尚未接到正式要求」。而仁井谷興史向山口縣政府說明之後，指出「之後將詳細說明並統一步調」。