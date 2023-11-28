巴黎奧運開幕式維安考量　戴高樂等各大機場當晚禁航

▲圖為2017年9月，巴黎為慶祝取得2024奧運主辦權，在艾菲爾鐵塔前放置奧運五環。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

法國巴黎人報日前取得法國民航總署致函航空公司的信件，指示明年7月26日巴黎奧運開幕式當晚，巴黎戴高樂在內的各大機場將關閉，所有班機都不得起飛、降落，甚至飛越上空。

據巴黎人報（Le Parisien）26日報導，政府將於明年7月26日晚上7點至半夜12點間設立直徑150公里、不限高度的暫時禁航區。

除國際線為主的戴高樂機場（CDG）外，歐洲線為主的歐利機場（Orly）、勒布爾熱機場（Le Bourget）和博維機場（Beauvais）也都將暫時關閉。

法國交通部27日向費加洛報（Le Figaro）證實，「沒有一架班機可以在上述時間出現在這個航空區域」，除非是緊急服務或者特殊許可專機。「在這期間內，一般的旅客、專業或私人的航空公司，都將被要求延後飛行時間，或繞過該區域。」

交通部補充說明，為確保空中交通禁令被嚴格遵守，「交通規範將會從當天下午5點就開始實施」。

法國民航總署（DGAC）在信件中解釋，這些決定的目的是「在維護航空飛行活動和確保旅客及工作人員安全之間尋找最好的平衡」，並表示為了所有人的利益，「威脅程度的評估」將會作為所有額外限制措施的依據，並於明年春天公布。

已經購買受影響班機機票的旅客，將會接到航空公司的通知和補償。據消息指出，已購買7月26日從戴高樂機場起飛的旅客應該都已接到延後通知。

2024年巴黎奧運倒數，巴黎嚴陣以待，維安機制將調至最高層級。巴奧開幕式將於塞納河上舉行，也是奧運開幕史上首次在水上登場。屆時將有超過1萬名各國運動員搭乘91艘船隻為奧運拉開序幕。

為了準備當晚盛事，開幕前7天塞納河部分河段將禁止所有船隻通行；巴黎北郊塞納-聖丹尼省（Seine-Saint-Denis）奧運選手村河段則將在整個奧運期間內禁止船隻通行，目的也是為了維護安全。