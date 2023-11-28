女發現家中聖誕樹有蟲卵　孵出「上百隻螳螂亂爬」驚悚畫面爆紅

▲女子發現活蟲爬滿聖誕樹。（圖／翻攝自TikTok／andeekitty）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節將至，許多民眾開始在家擺設聖誕樹等裝飾，然而美國一名女子購買松樹回家當聖誕樹後發現，樹上竟然孵化出上百隻螳螂，驚悚畫面分享到網路後獲得460多萬人次點閱。

來自美國俄亥俄州的女子安德莉亞(Andrea Coward)近來在TikTok分享短片，影片中可看到，她買的聖誕樹竟然孵化出許多活蟲，她表示，「那個時候，我們家的聖誕樹竟然孵化了百萬隻新朋友，從此之後都只買假樹了」。

上百隻螳螂爬滿聖誕樹的畫面曝光後，吸引460萬人次點閱，許多網友表示，「天啊，再也不敢買真的樹」、「為了松樹味買真的樹完全不值得」，還有網友表示，他們以前也曾買真的聖誕樹回家，結果在樹裡面發現好多蜘蛛。

影片爆紅後，安德莉亞接受美國媒體Newsweek表示，這起事件發生在2018年，她與家人把樹帶回家時，在樹上發現蟲卵，他們把有卵的樹枝砍下後放在外面，沒想到幾個禮拜後在聖誕樹上又發現蟲卵，而且還生出好幾百隻小蟲快把她嚇死，最後是讓丈夫負責清理。