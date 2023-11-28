馬上要起飛！男突然打開「逃生門跳機」　嚇壞乘客一起逃畫面曝

▲一名男乘客突然跳機。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國西南航空(Southwest Airlines)一架班機近來在紐奧良機場即將起飛時，一名男乘客突然打開緊急逃生門，還爬到機翼上，引發機艙內乘客一陣恐慌，還有許多人想跟著一起逃跑，相關畫面在網路上流傳，警方後來已將從機上逃跑的乘客逮捕。

事件26日發生在紐奧良Louis Armstrong New Orleans國際機場，從網路流傳影片中可看到，一名男子在飛機即將起飛時，突然打開機上緊急逃生門逃走。乘客韋伯斯特(Zed Webster)表示，當時他聽到機上有乘客發生衝突，所以拿出手機紀錄，沒想到一名男子竟然打開了逃生門，還跳了出去，「我當時覺得很害怕」。

男子跳機後跑到機翼上，後來他試圖想要去開走一輛停在停機坪上的車子時，終於被員警和機場工作人員制伏。從網路上其他影片也可看到，當男子跳機時，引發機上其他乘客恐慌，許多人也紛紛拿起行李想要下機。

警方表示，這名38歲男子當時試圖逃離機場，當員警與他接觸時，發現他語無倫次，感覺不清楚周圍的狀況，後來將男子送去醫院進行精神狀態評估，目前仍在醫院接受治療，由於男子沒有在機上留下可疑物品，沒有擁有武器，也沒有造成人員受傷，有可能不會對他提出刑事指控。