40%的人做愛方式犯錯！　性專家：「用口水潤滑」恐得性病

▲專家警告，做愛時不可用口水當作潤滑，否則可能造成陰道感染或傳播性病。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國性健康和愛滋病毒協會（BASHH）成員、具公衛背景的急診科醫師達娜伊（Danae Maragouthakis）表示，在性行為時不應該將「唾液」當作潤滑劑使用，否則有可能導致陰道念珠菌感染，或是將淋病（性傳染病）細菌帶進體內。然而有研究顯示，約40%的人會用口水代替潤滑液。

根據每日郵報報導，一位性健康專家揭露了數百萬名美國人在閨房性事中做錯的一項習慣。據研究，約有4成的人承認做愛時會使用自己或伴侶的唾液作為潤滑劑。加州大學舊金山分校2014年一項研究也顯示，男男性行為受訪者中有將近9成坦承曾經這樣做。

▲專家表示，唾液澱粉酶可能導致皮膚過敏、下體發炎，或念珠菌感染。（示意圖／CFP）

英國性健康專家達娜伊在一段超過72萬觀看次數的TikTok影片中解惑，唾液隨時可以取得，但不應該用來當作潤滑劑，因為口水中的唾液澱粉酶雖可分解食物，但也容易導致皮膚過敏，進入陰道後還會擾亂原本健康的微生物菌叢，增加念珠菌感染風險，導致鵝口瘡（thrush）或細菌性陰道炎。另外，唾液也可能引發炎症、搔癢與灼熱感。

不僅如此，達娜伊還說，把唾液當潤滑劑可能導致淋病，因為當攜帶著淋病雙球菌的精液、陰道分泌液或唾液進入生殖器、肛門或口腔時就可能互相傳染，但尚不清楚需要多少唾液量才會傳染淋病。另一名傳染病專家巴雷斯（Sara Bares）則說，較不常見的還有披衣菌（chlamydia）也存在於唾液中，可能藉接吻、口交、生殖器接觸感染。