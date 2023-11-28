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挑戰Google無人駕駛計程車　她試乘驚喊：心臟快跳出來

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲旅遊作家表示，這趟試乘讓她既興奮又緊張，心臟都快要跳出來。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

國外旅遊作家凱塞爾（Jo Kessel）前往美國舊金山挑戰試乘Google無人駕駛計程車，坐進副駕駛座、繫上安全帶，並把整個過程都拍攝下來，稱「心臟都快要跳出來」。

每日郵報報導，凱塞爾開始試乘的第一步就是使用App叫車，無人計程車在5分鐘後就抵達，也停在一處安全地點，等待她上車。這輛車是白色Jaguar I-Pace，車頂裝置燈光開啟，車頭、車尾也都有感測器。她使用App打開車門後，坐進副駕駛座、繫上安全帶，開始這趟試乘之旅。

凱塞爾形容，她的心臟都快要跳出來，既興奮又緊張，忐忑不安地按下車內儀表板的開始駕駛按鈕，車子隨即自動行駛，車內也會播放提醒，告知車輛行駛期間勿碰觸方向盤或踏板。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲按下車內儀表板的開始駕駛按鈕，車子隨即自動行駛 。（圖／翻攝自YouTube）

依據影片，車輛在轉彎時，方向盤會自動轉動，在抵達沒有紅綠燈的十字路口時，則是先放慢速度之後才繼續往前開。儘管舊金山的地形有許多丘陵，但凱塞爾指出，無人計程車乘坐起來其實比想像中還平穩，且在爬坡起步時，車子也不會出現稍微後退的情況。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲旅遊作家稱，無人計程車比她想像中更平穩 。（圖／翻攝自YouTube）

由於無人計程車有把車速限制在時速20英里（約時速32公里），所以感覺起來更加穩定和安全。她也稱，身為女性的她不用擔心遇上男性駕駛，搭乘的價格也算合理，不用給小費。

報導指出，Google花費15年的時間與超過200萬英里的道路測試，才有了這項服務；今年8月，Google旗下的出租車公司Waymo One的無人計程車獲准在舊金山地區提供付費服務。

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