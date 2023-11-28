最偏遠郵局徵人了！幫企鵝鏟屎「月薪7萬」　英國數百人搶報名

▲洛克洛港的「企鵝郵局」徵人了。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國南極遺產信托基金會（UKAHT）最近開出了一份有趣的職缺，徵求4名求職者到南極小島的「企鵝郵局」工作，而這些求職者的主要職責就是清點島上數百隻企鵝的數量，並清理牠們的糞便。

據《太陽報》報導，世界上最偏遠的郵局最近正在招募人才，預計將選出4名「郵政局長」，到洛克洛港（Port Lockroy）的「企鵝郵局」工作5個月。

這座郵局位於南極洲一座足球場大小的小島上，四周除了有數百隻企鵝，還兼具80周年紀念歷史遺址和博物館的功能，而UKAHT每年11月至次年3月，都會派選出的「郵政局長」到當地清點企鵝的數量與清理企鵝糞便。

▲「企鵝郵局」附近有數百隻企鵝。（圖／翻攝自X）

然而，這份工作並非只有玩雪或和企鵝互動。由於這4名郵政局長必須在這座冰島上生活，因此他們的生活條件極其艱苦，不僅只能住在一個小旅館，共用一個浴室，當地也沒有自來水，因此他們只能在有客船停靠時才能洗澡。

此外，這些求職者還需要適應長達5個月沒有網路和手機的生活，同時協助經營郵局和禮品店、維護博物館，並處理大約8萬封遊客寫的信件、進行野生動物監測，以及企鵝種群的環境數據收集。

這項工作的薪資約為1260英鎊到1800英鎊不等（約新台幣5萬至7.1萬元）。儘管它的工作條件十分嚴苛，但依然非常受歡迎。每年有數百人申請這個職位，甚至還有一年有超過2500人申請。UKAHT透露，他們樂見這份工作非常受歡迎，但他們要找的是身體健康、適應力強、喜歡與人交往和接待訪客的人。