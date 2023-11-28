烏克蘭準備宣布新徵兵政策　東部前線城鎮遭俄軍包圍

▲烏克蘭居民走在東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）一棟毀損住宅大樓旁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著俄烏戰爭全面開打近2年，烏克蘭政府如今正計畫改變徵兵政策，以維持戰力，預計本周就會宣布新措施。與此同時，俄軍正猛攻烏克蘭東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），從各個方向推進中。

綜合衛報、路透等報導，烏克蘭即將宣布的新措施包括利用商業招聘公司進行徵兵，向應徵入伍者保證會被安排到與其技能相匹配的工作崗位上，並非純粹派往前線。總統澤倫斯基先前表示，預計國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）的部門即將提供一攬子新政策。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）透露，軍方將與烏克蘭最大的2間招聘公司合作，識別具有特定技能者，勸那群擁有一身技能、想幫助軍方但又不想上前線的烏克蘭人別逃避兵役，「所需專業領域將會對外公開，人們可將自願擔任某個具體職務，例如焊工或是機械師等」。

▲俄軍一架無人機在烏克蘭基輔上空爆炸墜毀。（圖／路透）

國防部消息人士證實已與招聘公司簽署合約，但並未提供進一步細節。現階段尚不清楚招聘公司在這方面能參與的程度有多大。

在此之際，烏克蘭東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的高階官員27日表示，俄軍正加強攻擊力道，企圖從各方向推進，朝阿夫迪夫卡附近的村莊發動超過150次的攻擊。阿夫迪夫卡軍事行政首長巴拉巴希（Vitaliy Barabash）透露，「敵軍正企圖從各個方向發動攻擊。」