哥國10歲女童「飯店泳池」感染食腦蟲　耳朵痛爆喪命

▲哥倫比亞10歲女童感染「食腦蟲」腦炎身亡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

哥倫比亞10歲女童史蒂夫妮亞（Stefanía Villamizar González）因一次家庭旅遊而斷送性命，才玩2天就出現嚴重耳朵疼痛、嘔吐與發燒，起初以為是中耳炎，後來才發現她是在飯店游泳池戲水時，被俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）鑽入鼻腔，感染腦炎身亡。

據英國太陽報、哥倫比亞Seguimiento報導，史蒂夫妮亞的母親塔提亞娜（Tatiana González）受訪表示，他們一家人住在桑坦德省首府布卡拉曼加（Bucaramanga），今年6月18日前往馬格達萊納省首府、加勒比海沿岸城市聖瑪爾塔（Santa Marta）家庭旅遊，但女兒在飯店游泳池玩水後，在2天內就嚴重耳部疼痛、發燒並且嘔吐。

塔提亞娜說，女兒被認為罹患中耳炎，在旅遊地接受治療後症狀稍有減緩並回到家鄉。不過，史蒂夫妮亞在最初症狀出現的2周後，病情突然急轉直下，她7月4日表示無法下床，並且在洗澡時出現抽搐症狀，隨即被轉移另一處更嚴謹的醫療中心，26日被診斷腦死，28日被宣告病逝。

個案引發一系列調查，連哥倫比亞國家衛生所也介入，一個多月後才終於確認史蒂夫妮亞死於福氏內格里阿米巴腦膜炎。報導稱，這是一種罕見的中樞神經系統感染，水中的福氏內格里阿米巴原蟲進入鼻腔後，到達並「吞噬」大腦，死亡率約95%。台灣衛福部疾管署網站則稱，潛伏期約1天至7天（平均為5天），發病後死亡率達99％。

家屬心痛表示，被暱稱為妮亞的小女孩離開後，家人親戚相繼哀悼，他們失去了最可愛孩子，「我們都被擊垮了，身心交瘁。」母親塔提亞娜說，女兒生前在飯店游泳池裡玩水玩了很久，在那之後就出現大家所知道的症狀和不幸的後果。根據報導，飯店業者在與家屬見面之後承諾加強安全管理標準，但並未有任何相關刑事指控。