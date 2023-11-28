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美研究：每天吃爆米花「有望降失智風險」！　認知能力年輕8.5歲

▲▼ 爆米花。（圖／CFP）

▲ 每天吃輕鹽爆米花的人罹患失智風險可能較低。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你看電影時習慣配上爆米花嗎？事實上這種零食除了解饞之外，還對人體有意外的效果。美國一項研究表明，每天攝取較多爆米花、藜麥等全穀類食物的人認知能力較一般人年輕8.5歲，罹患失智（dementia）的風險可能較低。

綜合《每日郵報》及《紐約郵報》，芝加哥若許大學（Rush University）研究人員追蹤調查受試者6年，並測試他們的認知能力，發現每天吃3盎司（85公克）（含）以上輕鹽爆米花、藜麥或麥片等全穀物的人，相較完全不吃這類食物者認知能力下降較少。

這份研究22日發表於《神經科學》（Neurology）期刊，研究團隊分析3326名平均年齡75歲且未罹患失智的成年人數據，他們都參與「芝加哥健康與老化項目」，該項目自1993年至2012年間追蹤1萬人。

受試者每3年做一次問卷調查，以了解他們吃全穀物的頻率，並被要求完成認知和記憶力測試，再根據其全穀類攝取量將受試者分成5組，比較他們的認知能力。

研究中一份全穀物被定義為1盎司（約28公克）的食物，約相當於一片麵包、半杯煮熟的義大利麵或米飯、1盎司餅乾或一杯乾麥片，逾3300名受試者每日攝取量約在不到半份至2.7份之間。

不過，研究人員僅在非裔受試者中觀察到這項差異，可能沒有在白人身上看見相同效果，因為白人受試者樣本太少，或相較同年齡層較少攝取全穀物，而非裔約占所有受試者的60%。

全穀物富含纖維，可減緩血液中糖分吸收，防止血糖飆升。血糖飆升會導致動脈形成粥狀的硬化斑塊（plaque）及動脈炎，進而增加失智風險。

這項研究屬於觀察性研究，無法證明光是靠爆米花就可降低罹患失智風險，因並未將爆米花配料納入考量，例如奶油和糖，而這些調味料可能造成肥胖，進而增加失智風險，且受試者飲食習慣仰賴問卷調查，不須提出證據。

但率領這項研究的流行病學博士Xiaoran Liu說明，「阿茲海默症及失智影響數百萬美國人，找到預防這種疾病的方法是公衛領域重中之重。令人振奮的是，人們可以透過每天多攝取幾份全穀物飲食來降低失智風險。」

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