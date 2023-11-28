氣球成殺人武器！7歲女童單獨進屋20分鐘　卻成冰冷遺體

▲蒂芬妮沒想到，為了慶祝女兒生日所買的氣球，竟意外成為奪走女兒性命的武器。（圖／Tiffany McIntyre）



記者王佩翊／編譯

美國一名女童獨自在房間玩耍時，疑似是不小心將氦氣氣球弄破，導致她吸入過多氦氣窒息死亡。女童母親表示，當她進入房間時，就看到女兒頭上頂著氦氣氣球，並失去意識躺在床上，而當時距離女兒離開她視線僅20分鐘，沒想到卻就此天人永隔。

根據《太陽報》報導，來自德克薩斯州的32歲蒂芬妮（Tiffany McIntyre）是一名單親媽媽，育有2名女兒。2020年9月正值疫情期間，蒂芬妮的大女兒扎赫米拉（Zahmira）必須在家中線上上課，但是上課期間，患有過動症的她一直無法集中注意力，不斷分心。

蒂芬妮說，「我告訴她，要乖乖聽老師的話。但患有過動症的她還是一直離開座位，不認真上課，因此課程結束後，我便要她去房間躺著，隨後我就開始打掃房間。」蒂芬妮把女兒送到臥室，並要她躺在雙層床上休息，隨後則放了一部電影給小女兒查理（Charleigh）看。

蒂芬妮專心打掃臥室約20分鐘後，突然發現已經有一段時間沒有聽到扎赫米拉叫她，驚覺有異，因此走進臥室，沒想到就看到女兒躺在自己的床上，但是頭上纏著幾天前為了慶祝扎赫米拉7歲生日時買的氦氣氣球。原本氣球是被綁在扎赫米拉的床頭，沒想到卻意外成為「殺人武器」。

蒂芬妮立刻上前把氣球扯下來，並把失去意識的女兒從上鋪抱下來，帶到客廳，隨後撥打911求助，同時實施心肺復甦術。急救人員在數分鐘後趕到現場，然而雖然一開始還有偵測到扎赫米拉的心跳，並將她送往醫院急救，但是因為情況危急，仍然需要依靠維生系統。

醫師表示，扎赫米拉已經對任何檢查都沒有反應，最終她還是因為窒息，大腦嚴重腫脹，回天乏術。而醫師也直言，扎赫米拉把氣球放在頭上並吸入氦氣時，只需要幾秒鐘她就會昏倒，並徹底失去意識。