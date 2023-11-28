俄軍開啟新戰線「包圍烏東小鎮」　車臣擬派3000兵力支援

▲烏克蘭士兵堅守阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部頓涅茨克州的阿夫迪夫卡（Avdiivka）戰況陷入膠著，當地軍事首長巴拉巴許（Vitaliy Barabash）表示，經過數周的激戰，俄羅斯正加大攻擊力道，試圖從各方推進戰線。此外，車臣領導人27日也宣布，有3000名車臣士兵已經準備好支援俄軍作戰。

根據《路透社》報導，俄羅斯自10月中以來，持續對阿夫迪夫卡發動陸上與空中攻擊。巴拉巴許表示，上星期烏軍在阻止俄軍前進方面取得部分進展，但現在情勢相當險峻，衝突強度一直在增加，「俄羅斯人已經開啟另外兩個朝頓涅茨克進攻的戰線，敵人正試圖從四面八方襲擊這座城市。」

當地官員指出，阿夫迪夫卡以大型焦炭化工廠（coking plant）聞名，但自從戰爭爆發後，這座3.2萬人的城鎮剩下不到1500人，儘管衝突集中在工業區和焦化廠，但城市內的建築幾乎已被摧毀殆盡。

▲車臣領導人卡迪羅夫準備再派兵支援俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）27日表示，目前有3000名車臣士兵已經準備好，可以隨時前往戰爭前線支援俄羅斯，「他們擁有最好的裝備和現代化武器，這些傢伙鬥志高昂，有十足的動力取得成果。」

據了解，卡迪羅夫稱自烏俄戰爭開打以來，已向俄羅斯派遣了2.6萬多名車臣士兵。不過，卡迪羅夫的說法無法獲得獨立證實，目前僅知確實有數個車臣武裝編隊正協助俄軍作戰，但無法得知確切人數。