福斯汽車計畫將裁員！　自曝2主因「品牌已不具競爭性」

▲福斯汽車力拚轉型。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

福斯汽車（Volkswagen）公司CEO於27日警告，該公司的原創汽車品牌「已經不具競爭性」，主因是造價太高、生產率太低。

CNN報導，CEO薛佛（Thomas Schaefer）27日在德國狼堡（Wolfsburg），福斯總部的一場會議上告訴員工，「由於許多我們現有的架構、流程與高昂成本，我們做為一個福斯品牌，已經不再具有競爭力。」

福斯汽車發言人表示，該公司不斷試著改善這個全球知名品牌的財務表現，隨著母公司福斯集團轉向發展生產更多電動車，尤其注重流程重要性。

福斯集團旗下擁有多個全球知名品牌，包括保時捷、奧迪，以及其1937年創立的原創品牌福斯汽車。福斯旗下大眾市場品牌包括總部位於捷克的斯柯達（Škoda），以及總部位於西班牙的西雅特（Seat），該集團的銷量創下迄今為止最高，但今年前3個月的營業利潤卻創下最低。

在投資人會議上，福斯集團希望讓銷售報酬率從2022年的3.6％，提升至2026年的6.5％。在公開簡報中，福斯則表示該集團正在努力改善旗下所有主流品牌的業績表現，包括提高品牌之間的差異化，以及減少不必要的支出。

福斯內部正召開工作會議，討論減少全集團的成本支出，作為加速轉向生產電動車的第一步。10億歐元（約新台幣345億元）的樽節計畫包括裁減人員。