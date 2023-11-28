對台積電補貼恐跳票！　德國總理和經長承諾解決

▲德國政府預算因法院判決出現缺口，業界憂心對英特爾和台積電的設廠補貼是否跳票。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者林育立柏林27日專電

德國政府預算因法院判決出現缺口，業界憂心對英特爾和台積電的設廠補貼是否跳票，德國總理蕭茲和經濟部長哈柏克承諾將盡快找到解決方式，全力支持設廠。

德國聯邦憲法法院15日判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund）違憲。

由於這筆總額達600億歐元（約新台幣2兆元）的基金，包含對英特爾（Intel）和台積電的設廠補貼，業界憂心德國政府的承諾是否跳票。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天與全國各地的邦政府首長開會後表示，將盡快找到解決方式，發給業者具法律強制力的補貼證明。

從投資規模來看，英特爾和台積電的設廠是哈柏克推動晶片在地製造、打造歐洲自主半導體產業鏈最重要的兩項計畫。

其中英特爾打算在薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）首府馬德堡（Magdeburg）投資300億歐元（逾新台幣1兆元），德國政府承諾補貼99億歐元；台積電規劃在薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）設廠，規模逾100億歐元，可望獲得50億歐元的補貼。

哈柏克強調，這些投資計畫觸及「德國經濟的核心」，有實現的必要。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也承諾，全力支持英特爾和台積電設廠。

薩克森-安哈特邦總理哈舍羅夫（Reiner Haseloff）今天證實，蕭茲已與他和薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）通話，明白表達支持英特爾和台積電設廠，並表示將盡一切努力讓計畫實現。

哈舍羅夫說，「我們相信總理的承諾」。