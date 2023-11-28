65歲嬤手術醒來發現「莫名被隆胸提臀」　她爆哭：好丟臉

▲65歲婦人術後醒來發現自己莫名被隆乳、提臀，當場崩潰暴哭。 （圖／翻攝自FOX 13 Seattle）



圖文／CTWANT

美國一名65歲婦人因為貪圖便宜赴墨西哥一間診所進行拉皮手術，沒想到手術完成後，她竟然被做了沒有要求的隆乳和提臀手術，總金額高達新台幣237萬元，讓她崩潰暴哭。

▲65歲婦人術後醒來發現自己莫名被隆乳、提臀，當場崩潰暴哭。 （圖／翻攝自FOX 13 Seattle）



根據《紐約郵報》等美媒報導，來自華盛頓州的金柏莉（Kimberly McCormick），6年前曾在墨西哥瘦身中心花費美元1萬3千元（約台幣41萬元）接受減肥手術，近來為了擺脫手臂、大腿和腹部的鬆垮皮膚，10月再度前往墨西哥接受拉皮與提胸手術，沒想到醒來發現自己被做了沒有要求的手術。

根據金柏莉表示，「當我醒來時，我感覺我的胸部超痛，然後我就開始大哭」，她接著詢問醫生，為什麼未經過允許就幫她做隆胸手術，沒想到工作人員竟告訴她，「因為你說你想要飽滿的C罩杯」。

▲65歲婦人術後醒來發現自己莫名被隆乳、提臀，當場崩潰暴哭。 （圖／翻攝自FOX 13 Seattle）



金柏莉原以為可以告別下垂布袋奶，沒想到術後醒來卻發現醫師擅自幫她做了隆乳和提臀手術，金柏莉表示，醫生沒有幫她做拉皮手術，而是做了提臀手術，護士見到她時還稱讚，「喔，你看起來真是太性感了」，讓她崩潰質喊，「我都已經65歲了，完全沒有要追求性感，我只覺得好丟臉」。

包括她的女兒米斯蒂(Misty Ann McCormick)也控訴，由於母親的手術時間比預期長，讓她起疑，她原先想要去探望母親時，還被醫院保全動粗，當見到術後的母親時，居然會變成這副模樣。米斯蒂還表示，他們被醫院人員勒索，說因為母親的住院時間比原本計畫的長，所以得多付美元2500元（約台幣7萬多元），最後醫療費高達美元7萬5千美元，高達新台幣237萬元，如果他們不付的話就會被關。

▲65歲婦人術後醒來發現自己莫名被隆乳、提臀，當場崩潰暴哭。 （圖／翻攝自推特）



金柏莉哀怨表示，術後甚至出現感染等情況，一度擔心會死在墨西哥，好不容易返美後，向警察求助卻被嘲笑，如今她在美國接受治療，她希望未來能再做手術把體內植入物移出，並以自身經驗提醒大家，不要貪圖便宜進行低價手術，以免因小失大。

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