澳網美月賺2百萬！約會被男伴逼付錢　無奈嘆：AA制不好嗎？　

▲澳洲網美奈特（Annie Knight）月收入超過200萬台幣。（圖／翻攝自Annie Knight IG）



圖文／CTWANT

自稱「澳洲性生活最活躍女人」的26歲網美奈特（Annie Knight）為了尋找理想伴侶瘋狂約會，今年已經和52個男人見面，卻在其中一次約會被男伴「白吃」，最後不情願地支付2人總共約新台幣1.1萬的餐費。

擁有140萬粉絲的Onlyfans網美奈特在Podcast節目「Double Dose」分享這個糟糕約會體驗。她起初對在交友軟體認識的男伴表現非常滿意，給出10分滿分的7分評價，怎知她才從餐廳洗手間回來，就驚覺被對方擺了一道。

男伴忽視桌上300英鎊（約新台幣1.1萬）帳單，服務人員見她就座立刻詢問是否付款。儘管這筆錢對月收入5.2萬英鎊（約新台幣207萬）的奈特連塞牙縫都不夠，但她仍感到有些委屈，「我總是希望約會對象們至少付些錢，但我不指望那個人付錢，我想他知道我賺很多錢，認為我會付帳」。

奈特表示，她很樂意用AA制平分這筆帳單，也沒想要對方支付餐費，直言這名男伴的行為非常不尊重她。她也指出，會想在1年內與52個人約會是「強迫自己走出去」，儘管這決定遭到許多人非議，但一定能透過約會找到理想伴侶。

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