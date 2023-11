馬斯克訪以色列遭血洗社區　同意「必須消滅哈瑪斯」

▲全球首富馬斯克(Elon Musk)訪問以色列。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)日前因轉發一則反猶太主義的推文遭各方抵制,他27日在以色列總理納坦雅胡的陪同下前往10月7日遭襲擊的社區,並與遭哈瑪斯擄走的人質家屬會面。馬斯克後續也同意,必須要消滅哈瑪斯,「確實已別無選擇。」

綜合外媒報導,馬斯克15日贊同X平台上一則反猶太主義的貼文,結果引發外界批評,除了美國白宮表示譴責之外,包含迪士尼公司(Walt Disney)、華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery)、蘋果(Apple)等多家大企業暫停在X平台上投放廣告。

▲▼馬斯克在納坦雅胡的陪同下走訪以色列南部遭血洗的社區。(圖/CFP)



馬斯克27日在納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的陪同下,在以哈停火期間訪問以色列,並前往10月7日遭攻擊的以色列社區,同時與人質家屬會面。除此之外,納坦雅胡也向馬斯克展示了哈瑪斯襲擊以色列平民的恐怖畫面,廣泛談論了衝突、抗議和哈瑪斯等問題。

當納坦雅胡提到,消滅哈瑪斯是和巴勒斯坦人達成和平協議的必要條件時,馬斯克表示,「確實已別無選擇。」他也強調,「那些意圖謀殺的人必須被消滅,而所有相關議題宣傳必須停止,因為這是在訓練人們將來成為殺人犯,接著必須重新讓加薩繁榮起來。」

另外,先前以色列對加薩發動大規模攻擊,導致當地通訊全斷時,馬斯克曾宣布向加薩國際援助組織提供SpaceX的星鏈(Starlink)服務,當時遭以色列強烈反對。

以色列通訊部長卡里(Shlomo Karhi)27日表示,目前已和馬斯克達成協議,「星鏈只能在以色列通訊部批准的情況下運行,包含在加薩地帶。」

Elon Musk is shown the scene of Hamas attack in Israel by Benjamin Netanyahu.https://t.co/yz2l2VHVdN pic.twitter.com/HkFF5Uw6RR