日珠寶店員持「江戶時代兵器」　1打3擊退搶匪影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

日本東京上野地區日前發生一起搶劫未遂案，一間貴金屬店遭3名搶匪闖入，但因為店員體型碩大，直接將3人打出店外，還手持古代捉拿犯人用的兵器1打3，很快將人打跑，影片在新聞上曝光瞬間引起網友熱議。

▲店員暴打重機。（圖／翻攝X「@WenpeTakichi」）

綜合日媒報導，3名頭戴安全帽的搶匪於26日晚間騎乘機車突襲一間貴金屬店，闖進店內試圖搶劫，卻未料到其中一名男性店員體型幾乎與他們3人相當，很快就被店員趕出店外。

該名男性店員手持日本江戶時代兵器「刺股」追打出來，在混亂之際另外一名男店員把搶匪的重機推倒，迫使3人只能徒步逃跑。手持刺股的店員則彷彿武將一般將兵器高舉在背後繼續追打3人。所幸當時店內沒有顧客，也無任何員工受傷。

▲▼店員手持「刺股」追打頭戴安全帽的搶匪。（圖／翻攝X「@WenpeTakichi」）



▲江戶時代兵器「刺股」。（圖／翻攝X「@Tatsujin0863」）



日本警方指出，3名搶匪身高約170公分，頭戴黑色與銀色安全帽，上衣則為類似色系，全案調查當中。

店員持古代兵器追打搶匪的畫面一出，網友紛紛聯想到三國電動遊戲，「這根本是許褚吧」、「街頭三國無雙」、「啊啊啊士氣上升」！也有不少網友大讚店員行徑，認為他們相當勇敢。

日本江戶時代（1603年至1868年）捕快在追捕犯人時，並沒有現代警察的手槍、警棍或盾牌，依靠的是稱為「三道具」的兵器制伏犯人，分別為突棒、刺股、袖搦，其中刺股（さすまた）又稱為「刺又」，主要用於鎖住犯人的頸、臀、腿部和軀幹等部位，一方面強制隔出與犯人的距離，一方面可讓對方失去平衡倒下，讓其他人上前進行壓制。

