休戰第4天！　哈瑪斯、以色列分別釋放11人質、33囚犯

▲哈瑪斯在第4輪釋放11名人質。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以哈停火進入第4天，卡達外交部發言人27日發文表示，哈瑪斯第4輪釋放11名具有雙重國籍的以色列俘虜；以色列軍方也證實，11名獲釋人質已全數返抵以色列，並由以色列國防軍護送。依據交換條件，以色列釋放33名巴勒斯坦囚犯。

CNN報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在X上發文，表示第4輪獲釋的11名以色列俘虜，均有雙重國籍，其中3人擁有法國籍、2人有德國籍、6人有阿根廷國籍，稍早已轉交紅十字會從加薩運送前往以色列。作為交換，以方本輪釋放33名巴勒斯坦囚犯，30人為未成年人，還有3名婦女。

▲▼11名人質經紅十字會運送，已順利返抵以色列。（圖／路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「極度開心地宣布」，3名年輕的國民於27日獲釋，他並表示會繼續全力協助推動釋放所有人質。德國外長與阿根廷大使館同樣證實有該國國民獲釋。

以色列國防軍（IDF）在聲明中指出，獲釋的11名人質已成功返抵以色列，並由IDF部隊護送。經過初步健康評估後，IDF人員將會帶人質與家人重新團聚。

哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後，根據以方說法，哈瑪斯殺害了至少1200以色列人，並擄走約240名人質。截至本月27日為止，哈瑪斯釋放了62名人質，另有1人被以色列部隊解救、2人被發現死於加薩境內。