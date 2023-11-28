Fed有望結束升息循環！　華爾街估明年5月降息機率60%

▲投資人預期聯準會明年降息機率高，有望在上半年發生。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯準會（Fed）在打擊通膨20個月後有望結束升息循環，華爾街投資人現在認為，儘管降息幅度可能不會多大，但未來半年內降息的機率高達6成，遠高於10月底時預估的29％。

芝商所（CME Group）日前公布的數據顯示，投資人預期聯準會在明年5月降息的機率接近60％，到明年年底有機會達到4次降息。

聯準會最近一次升息是在7月份，當時將基準聯邦基金利率上調至5.25％－5.5％的區間，來到22年高點。這場連續升息的起點在2022年3月，聯準會為打擊飆升至40年高點的通膨，開始採取鷹派手段。

長期美債殖利率在8月初時在4％左右，之後持續上升，9月中旬聯準會會議後上升速度加快，10月份時10年期美債殖利率一度觸及5％，此後在經濟成長、招聘和通膨出現降溫跡象後，收益率回落至4.4%左右。

債券殖利率很大程度上反映人們對聯準會設定的短期利率預期，因此類似的走勢通常被視為經濟即將步入衰退的警訊，投資人押注聯準會很快會需要降息來刺激經濟成長。

美股本月中出現大反彈，多數投資人都預期通膨回落到聯準會2％的目標，維持經濟穩定成長，不過聯準會必須適度調息，以防止經濟放緩甚至衰退。

美國勞工部數據顯示，10月份消費者價格整體持平，經季性調整後，除了波動較大的食品與能源類之外，4月至10月間核心CPI折合成年率上漲3.2％，較前6個月4.8％的漲幅還低，但仍有一系列令人憂心的數據，包括採購經理人指數弱於預期，失業率也上升。

聯準會官員不斷強調離討論降息還很遠，包括主席鮑威爾在內的一眾官員們，遲遲不願宣告抗通膨勝利。他們指出過去一段時間曾認為價格上漲壓力正在減弱，但實情是價格反轉一路走高。

不過聯準會也暗示，只要確信通膨指數可以達到他們預期目標，即便經濟未衰退，也可能會降低利率。9月的最新預測中，聯準會預計2024年底利率將比現在低25個基點。

大部分人認為聯準會明年降息幅度會少於100個基點，不過仍認為有更大幅度降息的可能性。