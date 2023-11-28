　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以巴衝突緩和　卡達：加薩走廊休戰將延長2天

▲▼ 以色列官方首度公開人質返國畫面。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

▲人質返回以色列。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

文／中央社杜哈27日綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」在加薩走廊為期4天的休戰協議於24日生效，但協議即將到期，居中斡旋的卡達政府今天則宣布，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天時間。

卡達外交部發言人於社群媒體X平台發文表示：「卡達宣布，作為正在進行的調停過程一環，已達成協議將加薩走廊（Gaza Strip）的人道休戰時間再延長2天。」

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）今天也證實，已經同意跟以色列的休戰延長2天，並釋放相關的人質和囚犯。

作為雙方4天休戰協議的一環，哈瑪斯於前3天已釋放39名以色列人質，換取以色列放出監獄中的117位巴勒斯坦囚犯；另外還有19名外籍人士也從加薩走廊獲釋。

哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，根據以色列當局說法，襲擊造成以國方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。

以色列旋即對哈瑪斯統治的加薩走廊發動空襲及地面攻勢，哈瑪斯當局宣稱，以色列軍事行動迄今造成當地約有1萬5000人喪命，其中數千人是孩童。

卡達近來一直居中斡旋並協助達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。

ET快訊
快訊／台泥砸266億投資土耳其、葡萄牙　搶進低碳水泥市場
邱澤巴黎街頭甜蜜牽手許瑋甯　「二度蜜月」被野生捕捉
員警巡邏見「乾淨白髮婦」在拾荒　警盤查得知真相暖哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Fed有望結束升息循環！　華爾街估明年5月降息機率60%

以巴衝突緩和　卡達：加薩走廊休戰將延長2天

國際權威字典公布「2023年度代表字」　打敗X、EGOT

受邀到網友家開趴！12歲女童被「當眾拉進房間」　2天內遭性侵5次

員工另開群組沒加她！老闆爆氣怒炒12人　衛生部：講你壞話有益身心

迪士尼「小小世界」淪裸體秀！瘋狂遊客脫衣跳水　民眾全嚇壞

尹錫悅回國「旋即撤換」國情院長！面對北韓威脅　南韓還沒準備好

歇業12年！東京「1碗21元」拉麵店重新開張　顧客：青春的味道

員警巡邏見「乾淨白髮婦」在拾荒　警盤查得知真相暖哭了

美4歲女童獲釋！目睹爸媽遭槍殺　「父遺體下爬出」淪哈瑪斯俘虜

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

帳篷內炭火取暖！媽中毒亡　雙胞胎姊妹送醫仍不知母喪命

Fed有望結束升息循環！　華爾街估明年5月降息機率60%

以巴衝突緩和　卡達：加薩走廊休戰將延長2天

國際權威字典公布「2023年度代表字」　打敗X、EGOT

受邀到網友家開趴！12歲女童被「當眾拉進房間」　2天內遭性侵5次

員工另開群組沒加她！老闆爆氣怒炒12人　衛生部：講你壞話有益身心

迪士尼「小小世界」淪裸體秀！瘋狂遊客脫衣跳水　民眾全嚇壞

尹錫悅回國「旋即撤換」國情院長！面對北韓威脅　南韓還沒準備好

歇業12年！東京「1碗21元」拉麵店重新開張　顧客：青春的味道

員警巡邏見「乾淨白髮婦」在拾荒　警盤查得知真相暖哭了

美4歲女童獲釋！目睹爸媽遭槍殺　「父遺體下爬出」淪哈瑪斯俘虜

明年恐爆新疫情！「肺炎黴漿菌」10大QA　咳嗽數月停不了

Fed有望結束升息循環！　華爾街估明年5月降息機率60%

今晨13.6℃！　「連下4天」時間曝

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

以巴衝突緩和　卡達：加薩走廊休戰將延長2天

一夜連2震！最大規模3.5、震度4級　台南人嚇醒：超大一下

日本旅遊價太高　小資族改道韓國萬元有找

曾把特斯拉逼到道歉！陸女鬧車展「遭求償2200萬」　法院判陪8千8

國際權威字典公布「2023年度代表字」　打敗X、EGOT

全球只剩不到80頭　蘇門答臘犀牛寶寶印尼誕生

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

巡邏見「白髮婦」拾荒　警得知真相暖哭

日本發現史上第二強「天照粒子」

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

5種食物以為健康「其實超NG」

受邀到網友家開趴！12歲女童2天被性侵5次

迪士尼驚見裸體秀　遊客脫衣跳水嚇壞人

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

男偷偷結紮2年　女友卻告訴他「懷孕了」

多金社長是變態　性虐女友逼拍性愛直播

員工另開群組沒加她！老闆爆氣怒炒12人

女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒慘了

權威字典公布　2023年度代表字

乘客空中激戰　空姐怒：把陰莖收回褲子裡

更多熱門

相關新聞

父遺體下爬出遭擄　4歲女童獲釋

父遺體下爬出遭擄　4歲女童獲釋

美國4歲女童艾比蓋兒．艾丹（Abigail Edan）10月7日被哈瑪斯挾持為人質，她目睹爸媽遇害後，從父親遺體下爬出來求助，卻仍不幸遭到俘虜，幸好26日平安獲釋，與其他家人團聚。

推動各方凝聚共識！ 王毅赴紐約主持安理會「以巴問題會議」

推動各方凝聚共識！ 王毅赴紐約主持安理會「以巴問題會議」

兄妹被俘50天　獲釋才知媽媽被殺

兄妹被俘50天　獲釋才知媽媽被殺

最新移交畫面曝　第3批人質雀躍揮別哈瑪斯

最新移交畫面曝　第3批人質雀躍揮別哈瑪斯

以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯

以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯

關鍵字：

以色列巴勒斯坦加薩以巴衝突哈瑪斯停火人質

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

快訊／台泥砸266億投資土耳其、葡萄牙　搶進低碳水泥市場

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

台泥跨國業務有進展？　證交所：23:30重大訊息記者會

12月「超強運三生肖」旺到爆！

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

醫：做到1件事「幾乎不會因大腸癌而病逝」

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情

YG官網「正式刪除GD頁面」！

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

更多

最夯影音

更多
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面