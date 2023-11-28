國際權威字典公布「2023年度代表字」　打敗X、EGOT

▲《韋伯字典》公布2023年年度字彙為「真實（Authentic）」。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

OpenAI、Google近年先後推出AI聊天機器人，加上AI換臉變聲的深偽技術（Deepfake）快速發展，AI浪潮正在襲捲全球。美國權威字典《韋伯字典》（Merriam-Webster）27日公布今年年度字彙為「真實（Authentic）」，顯示在AI技術的衝擊下，「真實」對於人們來說更加珍貴。

根據《美聯社》報導，《韋伯字典》總編輯彼得（Peter Sokolowski）表示，真實的美食、真實的聲音、真實的自我，「真實（Authentic）」這個字彙過去在韋伯字典的搜索次數一直都很高，然而今年搜索次數突破了新記錄。

彼得27日宣布2023年年度字彙時表示，「我們在2023年看到了一種『真實性』的危機，我們意識到，當我們質疑真實性時，我們會更加重視它」。

彼得直言，「我們能相信這一篇論文是學生寫的嗎，我們能相信政治人物是否講過這類言論嗎」、「我們不再總是相信我們所看到的，我們有時已經無法相信自己的眼睛或耳朵，我們現在認識到真實性本身就是一種表演」。

▲Authentic在《韋伯字典》中的解釋。（圖／翻攝自Merriam-Webster）

Authentic在《韋伯字典》中有多種含義，例如「不是虛假或模仿」、「忠於自己的個性、精神或性格」、「符合或基於事實，值得接受或相信」、「按照與原件相同的方式製作或完成某事物」等。

彼得的評選團隊也選出了一些年度字彙亞軍，這些字彙都擁有非比尋常的搜索量，例如馬斯克把Twitter改名後的「X」，還有美國演藝圈大滿貫「EGOT」及皮克斯動畫與迪士尼今年6月共同製作發行的「Elemental」（元素方城市）。