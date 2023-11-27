受邀到網友家開趴！12歲女童被「當眾拉進房間」　2天內遭性侵5次

▲馬來西亞一名12歲女童受邀到網友家開趴，不料卻被性侵5次。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名17歲少年以妹妹開趴為由，將12歲的女網友騙到家中，當著家人面前將她拉進房，在2天內施以性侵5次。事後，少年威脅女童不可將此事告訴任何人，所幸受害女童還是將事發經過告訴了母親，才終於揭露此案。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於8月10日。當時，少年透過網路認識了12歲的受害人後，假借妹妹要開生日派對的名義，騎機車帶女童回家。少年隨後不斷逼迫女童喝酒，並對家人放話，要他們「不要打擾他做事」，然後當著眾人的面將女童拉進房間。

報導稱，女童出門後原本還不斷和母親保持聯絡，晚上也打了一通視訊電話向母親報平安，不料卻在晚間9時左右，突然告知母親派對取消了，而自己會留在少年家吃飯，但她不確定自己什麼時候才能回家。

據悉，女童是在晚上9點以後才被性侵，而少年事後還向女童的母親謊稱機車壞了，不能載女童回家，導致女童整整2天都在他家留宿，直到8月12日才被送回家。

女童被性侵後，因為害怕少年的黑幫背景而對此事絕口不提，直到她得知少年還性侵了她的另一名朋友，忍不住向母親哭訴，少年的惡行才終於被揭發，而女童的母親也在11月11日帶女兒到警局報案。